BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Kaynak: TRT Haber
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı daha bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğu duyuruldu.
İşte iptal olan o seferler:
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
BUDO'nun 08.00 saatlerindeki 2 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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