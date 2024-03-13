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BUDO'nun 8 seferine hava muhalefeti engeli
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13 Mart 2024 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 09:54:00

BUDO'nun 8 seferine hava muhalefeti engeli

Kaynak: AA

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Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi. Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.

Etiketler : budo deniz otobüsü iptal
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