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29 Kasım 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 15:00:00

BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00 ila 12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.

Etiketler : budo sefer iptal
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