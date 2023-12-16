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16 Aralık 2023 Cumartesi 09:54:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 09:54:00

BUDO'da 12 sefer iptal edildi

Kaynak: AA

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Bursa Deniz Otobüslerinin 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Etiketler : budo sefer iptal
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