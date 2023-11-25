VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in ölüye de saygısı yok: Katlettikleri Filistinlerin cesetlerini kaçırdı
DMM'den "Ankara Beştepe KYK yurdunda asansör düştü" iddialarına cevap gecikmedi
İşgalci İsrail zulmü ateşkes dinlemiyor: Cenin'de iki hastane kuşatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
BUDO seferlerine fırtına engeli
Fox News ile İsrail'den ucuz kurgu: İletişim Başkanlığı 'pusu' iddialarını yalanladı
25 Kasım 2023 Cumartesi 23:45:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 23:45:00

BUDO seferlerine fırtına engeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Etiketler : bursa deniz otobüsü lodos sefer iptali bursa-istanbul ulaşım
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX