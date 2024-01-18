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18 Ocak 2024 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 09:54:00

BUDO seferleri iptal edildi

Kaynak: IHA

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BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

""09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Etiketler : budo sefer iptal
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