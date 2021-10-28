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28 Ekim 2021 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 08:47:00

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu... CHP'li Başkan: Konuyu bilmiyorum ama masumlar!

Kaynak: AA-DHA

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İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. 2 yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu belediye ihalelerinde paravan şirketler kullanılarak kamunun 17.5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yeteri kadar delil toplandıktan sonra operasyon düğmesine bastığı öğrenildi.

CHP'Lİ BAŞKAN: KONUYU BİLMİYORUM AMA MASUMLAR!

Buca Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Erhan Kılıç, şüphelilerin suçsuz olduklarına inandığını söyledi: "Dosyada ne olduğuna dair fazla bilgimiz yok. Ancak arkadaşlarımın masum olduklarını ve hukuksuz bir şey yapmadıklarını düşünüyorum."

Etiketler : CHP Erhan Kılıç İzmir'de Buca Belediyesi
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