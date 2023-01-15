Bu yol sevgiye çıkıyor
Fettah Ölmez, zihinsel engelli ve çölyak hastası iki kızı için yıllar önce boşaltılan köyüne ev yapmaya karar verdi. İl Özel İdaresinden, ulaşımı olmayan köye yol yapılmasını talep eden fedakar babanın hayali gerçek oldu.
HASTANEYE GİDİŞ GELİŞ İMKANSIZDI
Hakkari'de yaşayan Fettah Ölmez, doktorların 'yüksek kesimde yaşayıp, doğal beslenmesi gerekiyor' dediği iki kızı için harekete geçti. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılan Geçimli köyü Seyitli Mezrasına yerleşmeye karar veren Fettah Ölmez, ev yapmaya karar verdi. Ancak mezra yolunun olmaması nedeniyle Hakkari İl Özel İdaresine başvuran Ölmez, kendilerinden yardım istedi.
Baba Fettah Ölmez "Burada kızlarım ve eşimle beraber kendi bahçemizde ektiğimiz ürünleri yetiştirip tüketeceğiz. Ev konusunda da devletimin bana yardımcı olacağını umuyorum" dedi.
TEDAVİLERİ VAN'DA DEVAM EDECEK
Ölmez'in başvurusunu hemen cevap veren İl Özel İdaresi ekipleri engelli kardeşler için 2,5 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışması başlattı. Yapılan yol çalışması ile ilgili açıklamada bulunan baba Fettah Ölmez, 29 ve 25 yaşlarında iki engelli kız çocuğunun olduğunu ve tedavilerinin Van'da devam ettiğini söyledi. İkisinin zihinsel engelli ve çölyak hastası olduğunu ifade eden Ölmez, "Doktor tavsiyesiyle buraya getirdim. Çocuklarıma ev yapacağım" dedi.
- Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor... Türkiye için bir ilk!
- Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda "kilit" vuruldu
- Milli Savunma Bakanlığından arama kurtarma ihtisaslı personele "denize bot atma kursu"
- Maden faciasında 4 yönetici için 1080'er yıl hapis istemi
- AK Parti'nin İstanbul'daki "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başladı