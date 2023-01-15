Bu yol sevgiye çıkıyor

HASTANEYE GİDİŞ GELİŞ İMKANSIZDI

Hakkari'de yaşayan Fettah Ölmez, doktorların 'yüksek kesimde yaşayıp, doğal beslenmesi gerekiyor' dediği iki kızı için harekete geçti. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılan Geçimli köyü Seyitli Mezrasına yerleşmeye karar veren Fettah Ölmez, ev yapmaya karar verdi. Ancak mezra yolunun olmaması nedeniyle Hakkari İl Özel İdaresine başvuran Ölmez, kendilerinden yardım istedi.

Baba Fettah Ölmez "Burada kızlarım ve eşimle beraber kendi bahçemizde ektiğimiz ürünleri yetiştirip tüketeceğiz. Ev konusunda da devletimin bana yardımcı olacağını umuyorum" dedi.

TEDAVİLERİ VAN'DA DEVAM EDECEK

Ölmez'in başvurusunu hemen cevap veren İl Özel İdaresi ekipleri engelli kardeşler için 2,5 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışması başlattı. Yapılan yol çalışması ile ilgili açıklamada bulunan baba Fettah Ölmez, 29 ve 25 yaşlarında iki engelli kız çocuğunun olduğunu ve tedavilerinin Van'da devam ettiğini söyledi. İkisinin zihinsel engelli ve çölyak hastası olduğunu ifade eden Ölmez, "Doktor tavsiyesiyle buraya getirdim. Çocuklarıma ev yapacağım" dedi.