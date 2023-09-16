Bu turnuvada kaybeden yok

Depremzede çocuklar Ağrı'da "kaybedenin olmadığı" futbol turnuvasında moral buluyor. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenliyor. Turnuvada, depremlerden etkilenen illerden gelenler ile dayanışma göstermek amacıyla Ağrı, Kars, Tunceli, Şırnak, Van ve Nahçıvan Özerk Bölgesi'nden 13 yaş altı çocuklardan oluşan takımlar yer alıyor.

