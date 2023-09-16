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16 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00

Bu turnuvada kaybeden yok

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Depremzede çocuklar Ağrı'da "kaybedenin olmadığı" futbol turnuvasında moral buluyor.

Depremzede çocuklar Ağrı'da "kaybedenin olmadığı" futbol turnuvasında moral buluyor. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenliyor. Turnuvada, depremlerden etkilenen illerden gelenler ile dayanışma göstermek amacıyla Ağrı, Kars, Tunceli, Şırnak, Van ve Nahçıvan Özerk Bölgesi'nden 13 yaş altı çocuklardan oluşan takımlar yer alıyor.

Etiketler : Depremzede çocuklar Ağr kaybedenin olmadığı
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