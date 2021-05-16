Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Halk TV'ye çıktı. Kılıçdaroğlu'na HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, Millet İttifakı içinde yer almak gibi bir düşüncelerinin olmadığı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyaloğa açık olduklarına dair beyanları hatırlatılarak "İttifak genişler mi" diye soruldu. Kılıçdaroğlu, muhalefetin güçlendirilmiş parlamento gibi bir çok konuda ortak bir dil oluşturduğunu belirterek, HDP ile "görüşüleceğini" ifade etti:

SÖYLEMLERİMİZ BİR

"Yerel seçimlerde bir ittifak yoktu, ama ittifak oluştu. Önümüzdeki seçimlerde de yine oturur konuşuruz. İttifakın içinde kimler olur, kimler olmaz bugünden bir şey söylemek doğru değil. Ama, şöyle bir gözlemim var; örneğin, güçlendirilmiş parlamenter sistem, buna benzer ortaklaştırdığımız söylemler var. HDP önümüzdeki süreçte nasıl bir pozisyon alır onu bilmiyorum. Süreç geldiğinde görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir."