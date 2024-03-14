Bu okulun tek öğrencisi var

Bu okulun tek öğrencisi var

Batman'ın Sason ilçesi Kaşyayla köyünün 15 hane ve 80 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015'te açılan bir derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zamanla azaldı. Okulda bu yıl eğitim gören sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki mezra okulunda görev yapan Pınar Aktaş, tüm vaktini öğrencisi İsmail Bozkurt için harcıyor. Okulda hem müdür, hem öğretmen hem de temizlik görevlerini üstlenen Pınar öğretmen, öğrencisi İsmail'in de tek arkadaşı.

Aktaş, "Bazen evde de onu ziyaret ederek derslerine yardımcı oluyorum" diyor.