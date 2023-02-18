Bu lokantada yemekler ücretsiz
Lokanta işletmecisi Barış Demirel, depremin ilk gününden bu yana Malatya ve Van'da 5 bin 400 depremzedeye yemek ikram ediyor.
Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan lokanta işletmecisi Barış Demirel, depremin ilk gününden bu yana Malatya ve Van'da 5 bin 400 depremzedeye yemek ikram ediyor. İş yerinin girişine "Deprem bölgesinden gelenler için yemeklerimiz ücretsizdir" yazısını asarak birçok ilden kente gelenleri misafir eden Demirel, ayrıca depremzedelerin barındıkları evlere paket servis de yapıyor.
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