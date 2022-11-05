Bu köydeki herkesin soyadı aynı
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı.
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt'te farklı soyada sahip tek kişi olan imamın tayininin Ballıkaya köyüne çıkması ve yerine görevlendirilenin de köylülerin akrabası olmasıyla köyde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı.
Muhtar Emrullah Yeşilyurt "Sadece imamımızın soyadı değişikti. 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan'ın tayini çıktı. Yeni gelen imam da akrabamız. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor" dedi.
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