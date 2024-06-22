Bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

Bu efsanenin Taşlıca köyünün bir kültürü haline geldiğini ifade eden köy halkı, "Düğünlerde asla davul çalınmaz, eski Türk geleneğinden gelen sinsin oyunu oynanır, türlü eğlenceler yapılır düğün sahipleri arasında ama kesinlikle davul çalınmaz" diyor.