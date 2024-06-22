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22 Haziran 2024 Cumartesi 19:59:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 19:59:00

Bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olduğu ve bir gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiği efsanesi nedeniyle düğünlerde asırlardır davul çalınmıyor.

Bu efsanenin Taşlıca köyünün bir kültürü haline geldiğini ifade eden köy halkı, "Düğünlerde asla davul çalınmaz, eski Türk geleneğinden gelen sinsin oyunu oynanır, türlü eğlenceler yapılır düğün sahipleri arasında ama kesinlikle davul çalınmaz" diyor.

Etiketler : Oruç Gazi Hazretleri Taşlıca Köyü Davul Efsanesi
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