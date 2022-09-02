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02 Eylül 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 19:30:00

Bu kafeye erkeklerin girmesi yasak! Kadın kadına Hasbihal

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Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki ‘Hasbihal' adlı kafeye erkekler giremiyor. Sadece kadınları ağırlayan mekana gelenler, eşlerinden rahatlıkla izin aldıklarını söylüyor. Kooperatifte hazırlanan malzemeler de kafede satılıyor

BİR APARTMANIN GİRİŞ KATI

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Haspihal kafeye sadece kadınlar girebiliyor. Bu yönüyle bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Bir apartmanın giriş katında dışı çitle kaplı olan kafede yöresel yemeklerin yanı sıra özel günlerde kadınlar kutlama etkinlikleri düzenliyor. Kafeyi hizmete koyan 7 kadından biri olan Zehra Topkaya, birçok kadın böyle bir ortam aradığını, bunun eksikliğini hissettikleri için kafeyi açmaya karar verdiklerini söyledi.

AİLECE GELENLER OLUYOR

Yöresel şartlar nedeniyle pek dışarı çıkamadıklarını söyleyen Zehra Topkaya, "Kafelere gidemiyoruz, böyle olunca bizler de sıkılıyorduk. Dışardan gelen öğretmen, memur da ihtiyaç duyuyordu. Nene torun, anne ve kızları çok rahat kafeye gelebiliyor. Bizde bu yüzden bu kafeyi kurduk, mutluyuz. Çünkü herkes çok rahatlıkla gelebiliyor. Konuklar, erkekler buraya girmedikleri için eşlerinde rahat izin alabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : diyarbakır kafe kadın
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