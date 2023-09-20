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20 Eylül 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 07:28:00

Bu iyilik hiç bitmez

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Türk Kızılay, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Evleri tek tek ziyaret edip o hayatlara dokunan görevliler, bağışçıların kurban etlerini ya da yemeklerini elden teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türk Kızılay, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Evleri tek tek ziyaret edip o hayatlara dokunan görevliler, bağışçıların kurban etlerini ya da yemeklerini elden teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

AKİKA VE ŞÜKÜR KURBANI

Türk Kızılay, aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor. Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, ihtiyaç sahibi ile bağışçılar arasında köprü olmaya devam etiklerini söyledi. Uzun, "Bizlere ihtiyaç duyan, yardım bekleyen hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Ayrıca, vekâleten adak kurbanından farklı olarak 'Akika' ve 'Şükür Kurban' vekâleti vermek isterseniz şubemizi ziyaret edebilir yâda internet adresimizden de yapabilirsiniz" dedi.

SICAK YEMEK SERVİSİ VAR

"Türk Kızılay'a verdiğiniz adak kurbanı vekâletlerinizin kesimleri ve elde edilen etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma işlemleri, yurt içi ve yurt dışında devam ediyor" diyen Uzun "Adak kurbanı kesim işlemleri tamamlandıktan sonra aşevlerimize, huzurevlerimize, öğrenci yurtlarımıza ve şubelere gönderilerek sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Etlerin bir kısmı ise konserve haline getirilerek, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılmaktadır" dedi.

Etiketler : Türk Kızılay kurban etleri yemekler
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