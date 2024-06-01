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Bu indirim saç baş yoldurur!
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01 Haziran 2024 Cumartesi 16:33:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 16:33:00

Bu indirim saç baş yoldurur!

Kaynak: IHA

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Kişisel bakım mağazasının ürünlerde yaptığı indirim sebebiyle vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından şubelere akın etti, uzun uzun kuyruklar oluşturdu. İndirimli ürünleri bölüşemeyen kadınlar mağazanın önünde saç başa kavga etmeye başladı. İşte o anlar...

Geçtiğimiz gün bir markanın %70 indirim kampanyası ile ülkemizin dört bir yanında gergin anlar yaşandı. Kimileri son kalan ürünü bölüşemedi kimileri sırada gerginlik çıkardı. Bunlarda yetmezmiş gibi mağaza çalışanlarına saldıranlarda oldu. Türkiye'nin dört bir yanından indirimde yaşanan kavgalar sosyal medyada viral oldu.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay, dün Esenyurt'taki zincir kişisel bakım mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi. Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İŞTE O ANLAR

Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt'taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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