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27 Aralık 2022 Salı 07:32:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 07:32:00

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağmur ve kar var!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, 6 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur beklenirken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte 27 Aralık Salı il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde birçok ilde yağmur ve karla karışık yağış uyarısı yapıldı. MGM tarafından bugün 6 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafından Adana, Antalya, Mersin, K.Maraş, Karaman ve Osmaniye için kodlu uyarı yapıldı.

27 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA 2°C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ -2°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA -2°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılar ve Amasya'da yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 10°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif yağmur, diğer yerlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ERZURUM -8°C, -2°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA 1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

VAN -3°C, 3°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağmur sağnak
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