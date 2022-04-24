Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz aşınımı geliyor
Kaynak: AA
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki 7 ilde sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
24 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor. Öte yandan 2 ilimiz için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Yine Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı bölgelerimde ve illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 25°C, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 24°C, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 26°C, Parçalı bulutlu
DENİZLİ 30°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 34°C, Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, Az bulutlu ve açık
HATAY 32°C, Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 26°C, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C, Parçalı ve az bulutlu
KONYA 28°C, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 24°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 23°C, Parçalı bulutlu
DÜZCE 26°C, Parçalı bulutlu
KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 21°C, Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN 19°C, Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 30°C, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 30°C, Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 33°C, Az bulutlu ve açık
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