Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz aşınımı geliyor

24 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor. Öte yandan 2 ilimiz için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Yine Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerimde ve illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 25°C, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 26°C, Parçalı bulutlu

DENİZLİ 30°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 34°C, Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C, Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 26°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA 28°C, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 24°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 23°C, Parçalı bulutlu

DÜZCE 26°C, Parçalı bulutlu

KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 21°C, Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 19°C, Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 30°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 30°C, Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 33°C, Az bulutlu ve açık