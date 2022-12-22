Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar var
Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkisini gösteren güneşli hava, 2 gün aradan sonra yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. İşte 22 Aralık il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 22 Aralık il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hafta sonu soğuk hava dalgasının geleceği ve kar ile sağanak yağmurun bölge bölge şiddetini artıracağı ifade edildi. İşte il il hava durumu
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 12°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji uzmanından kritik hava durumu uyarısı: Güneşe aldanmayın, zemheri soğukları geliyor!Meteoroloji uzmanından kritik hava durumu uyarısı: Güneşe aldanmayın, zemheri soğukları geliyor!
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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