VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 08:35:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 08:35:00

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve kar var

ABONE OL

Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkisini gösteren güneşli hava, 2 gün aradan sonra yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. İşte 22 Aralık il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 22 Aralık il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hafta sonu soğuk hava dalgasının geleceği ve kar ile sağanak yağmurun bölge bölge şiddetini artıracağı ifade edildi. İşte il il hava durumu

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 2°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -2°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji uzmanından kritik hava durumu uyarısı: Güneşe aldanmayın, zemheri soğukları geliyor!Meteoroloji uzmanından kritik hava durumu uyarısı: Güneşe aldanmayın, zemheri soğukları geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Etiketler : YAĞMUR KAR SAĞANAK
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
Aleyna'yı tanımıyorum

Aleyna'yı tanımıyorum
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Kızına kavuştu

Kızına kavuştu
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX