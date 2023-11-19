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Bu havalara dikkat! 15 ilde "turuncu", 16 ilde "sarı" meteorolojik uyarı verildi
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19 Kasım 2023 Pazar 23:06:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 23:06:00

Bu havalara dikkat! 15 ilde "turuncu", 16 ilde "sarı" meteorolojik uyarı verildi

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Etiketler : meteorolojik uyarı turuncu sarı
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