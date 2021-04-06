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06 Nisan 2021 Salı 16:40:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 16:40:00

Bu da Mahir Çayan ittifakı! CHP, HDP ve sol örgütler bir arada

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THKP/C terör örgütü elebaşı Mahir Çayan ve beraberindeki örgüt mensuplarının Tokat'ta etkisiz hale getirilmesinin yıldönümünde marjinal sol yapılar organizesinde düzenlenen etkinliklerde CHP ile HDP buluştu.

49 yıl önce THKP/C terör örgütü elebaşı Mahir Çayan ve beraberindeki örgüt mensuplarının Tokat'ın Kızıldere ilçesinde 30 Mart'ta etkisiz hale getirilmesinin yıldönümünde marjinal ve sol yapılar organizesinde 4 ilde 267 kişinin katılımıyla eylem ve etkinlikler düzenlendi.

Türkiye genelinde kitle katılımlı sokak eylemleri gerçekleştirmek amacıyla, kamuoyunun gündemindeki konuların yanı sıra örgütler için önem atfedilen gün ve haftaları zemin olarak kullandığı bilinen sol terör örgütleri ve açık alan yapılanmaları güvenlik güçleri tarafından yakın takibe alındı.

Bu kapsamda Tokat'ın Niksar ilçesinde eylemlere katılan 2 kişi gözaltına alındı.

CHP-HDP İLE ÇAYAN'IN MEZARINDA BULUŞTU

30 Mart'ta Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında Mahir Çayan'ı mezarı başında CHP'den 100, HDP'den 10, Türkiye İşçi Partisi'nden 5, THKP/C Dev-Yol Devrimci Gençlik terör örgütünün görüşlerini benimseyen Halkevleri Derneklerinden 25 kişi olmak üzere Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi ve DEV-YOL terör örgütü yapılanmasının öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi anma etkinlikleri gerçekleştirdi. Ankara'da 200, Antalya'da 30 Ordu'da 12, Rize'de ise 25 kişinin katıldığı etkinlik ve eylemler olaysız sonuçlandı.

Etiketler : chp hdp mahir çayan
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