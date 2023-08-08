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08 Ağustos 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 10:00:00

Bu da "Botanik Çöp" Bakırköy Botanik Parkı'nda her yer pislik içinde

Kaynak: Yeni Şafak

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2013 yılında büyük bir gösterişle açılan Bakırköy Botanik Parkı, bakımsızlıktan adeta çöplüğe dönüştü. Yeşil alanları sarardığı, ağaçları kuruduğu, çöplerin etrafa saçıldığı ve tuvaletlerin kapalı olduğu parktan pis kokular yükseliyor.

CHP'nin 2013 yılında büyük gösterişle açtığı Bakırköy Botanik Parkı bakımsızlıktan çöle döndü. Yeşil alanların sarardığı, çöplerin etrafa saçıldığı ve tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle ağaç diplerinde ve metruk alanlarda insan dışkılarına rastlanılan parkta, pis kokular nefes almayı imkansız hale getirmiş. Park içinde bulunan ve kirlilikten çevre ve canlı hayatına zarar verir duruma gelen yapay gölette ise hayvan ölümlerinin yaşandığı görüldü.

YEŞİL ALAN KALMAMIŞ

İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun kenarında bulunan Bakırköy Botanik Parkı, CHP tarafından kaderine terk edildi. Yeşil alanın kalmadığı gözlemlenen parkta, her yer sarardı, soldu. Çölü andıran bir görüntüye bürünen parkta hiçbir bakım çalışmasının yapılmadığı da görüldü.

HER YER PİSLİK İÇİNDE

Bakımsızlıktan çöle dönen Bakırköy Botanik Parkı'nda her yer pislik içinde. Parkta bulunan çöp kutuları dolu, yapay gölet ve parkın etrafı katı atıklarla dolu. Tuvaletlerin kapalı olduğu parkta ağaç kovukları ve metruk alanlarda insan dışkılarına rastlanırken, bu durum parkta pis kokuların yükselmesine neden olmuş durumda.

HAYVANLAR TELEF OLMUŞ

Çöle dönen Botanik Park'taki hayvan ölümleri ise parktaki çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Pislik içinde olan parktaki yapay gölette bir adet ördeğin öldüğü, diğer ördekler ise çöp içinde yüzdüğü görüldü.

Etiketler : CHP Çöle dönen Botanik Park Bakırköy Botanik Parkı
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