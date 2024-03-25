VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü sanatçıdan "Ramazan" tepkisi! "Özgürlük, saygısızlık demek değildir"
"Balya balya paralarla İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler"
Hamza Dağ'dan yeni seçim müziği: Sosyal medyaya damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e çağrı: Derhal yerine getirin
AK Partili Çelebi'den Özel'e DEM Parti tepkisi
"Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek"
25 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00

'Broşür dağıtamazsın' dediler acımasızca darp ettiler! 72 yaşındaki Ramazan Şahin 24 TV'ye o anları anlattı

ABONE OL

Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında CHP'li bir grup tarafında darp edilen 72 yaşındaki Ramazan Şahin yaşadığını dehşet anlarını 24 TV'ye anlattı. "Öldüreselerde AK Parti'den vazgeçmem" diyen Şahin'i darp eden zanlılardan 6'sının ise CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları tespit edildi.

Olay 23 Mart tarihinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre 8-10 kişilik CHP'li grup 72 yaşındaki Ramazan Şahin ve beraberindeki arkadaşlarını önce sokak sokak takip ettiler. Ardından da Şahin'e "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek çıkıştılar. Yaşlı adamı yere yatırıp tekmelemeye başladılar. Şahin yaşadığı korku dolu anları 24 TV ekibine bir bir anlattı.

"ÖLDÜRSELER DE AK PARTİ'NİN ARKASINDAYIM"

Öldürseler de AK Parti'nin arkasında olduğunu söyleyen Ramazan Şahin, "Hızla beni yere yatırıp kafamı patlattılar. O arada düştüm kaldım. 5-6 kişi beni bastırdı, belime çok vurdular. Murat Kurum ve Kadem Ekşi'nin broşürlerini dağıtamazsın dediler. Sonra beni dövmeye başladılar. Ölürsem de onların arkasındayım. Ben bir kere öleceğim, onların uğruna ölürüm." dedi.

KADEM EKŞİ KINADI

Ayrıca Şahin'i darbedenler AK Parti broşürleri dağıtan iki kadını da tehdit etti. AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Ramazan Şahin'i ziyaret etti ve yaşanan saldırıyı kınadı.

CHP'Lİ ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yaşlı adamın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Saldırganların CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları tespit edildi. Üstelik suç dosyaları da epey kabarıktı. Zanlıların kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından sabıkalı oldukları ortaya çıktı.

İFADESİ ŞÜPHELİYİ KURTARMAYA YETMEDİ

Şüphelilerden biri ifadesinde; "Belediye başkanı hakkında asılsız ve imzasız broşür dağıtıldığına dair bir mesaj geldi. Ardından bir araç plakası ve aracın konumu paylaşıldı. Olay yerine gittim, elindekileri almaya çalıştım. O esnada yere düştü, kafasını vurdu" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak bu ifade onu kurtarmaya yetmedi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler : AK Parti seçim çalışması CHP saldırı Maltepe darp olayı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX