Olay 23 Mart tarihinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre 8-10 kişilik CHP'li grup 72 yaşındaki Ramazan Şahin ve beraberindeki arkadaşlarını önce sokak sokak takip ettiler. Ardından da Şahin'e "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek çıkıştılar. Yaşlı adamı yere yatırıp tekmelemeye başladılar. Şahin yaşadığı korku dolu anları 24 TV ekibine bir bir anlattı.

Öldürseler de AK Parti'nin arkasında olduğunu söyleyen Ramazan Şahin, "Hızla beni yere yatırıp kafamı patlattılar. O arada düştüm kaldım. 5-6 kişi beni bastırdı, belime çok vurdular. Murat Kurum ve Kadem Ekşi'nin broşürlerini dağıtamazsın dediler. Sonra beni dövmeye başladılar. Ölürsem de onların arkasındayım. Ben bir kere öleceğim, onların uğruna ölürüm." dedi.

KADEM EKŞİ KINADI

Ayrıca Şahin'i darbedenler AK Parti broşürleri dağıtan iki kadını da tehdit etti. AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Ramazan Şahin'i ziyaret etti ve yaşanan saldırıyı kınadı.

CHP'Lİ ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yaşlı adamın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Saldırganların CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları tespit edildi. Üstelik suç dosyaları da epey kabarıktı. Zanlıların kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından sabıkalı oldukları ortaya çıktı.

İFADESİ ŞÜPHELİYİ KURTARMAYA YETMEDİ

Şüphelilerden biri ifadesinde; "Belediye başkanı hakkında asılsız ve imzasız broşür dağıtıldığına dair bir mesaj geldi. Ardından bir araç plakası ve aracın konumu paylaşıldı. Olay yerine gittim, elindekileri almaya çalıştım. O esnada yere düştü, kafasını vurdu" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak bu ifade onu kurtarmaya yetmedi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.