VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İdlib'deki saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
İttifakta 'tekil' kavga
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
YÖK Başkanı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
MEB'den yeni Kovid-19 kararı! Öğrencilere mazeret izni
"Kadın öğreticidir"
"Her yerde oynarım"
Baba olmak istiyor
Babasını kaybeden ünlü oyuncudan sitem dolu sözler!
Albüm öncesi şarkı sürprizi
İspanya'da zirvede
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni kabul edecek
Bakanlık 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı muzır ilan edildi
Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı
3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Brezilya polisi başına silah dayayıp rüşvet aldı! Son gün dehşeti yaşadı
Tonlarca balık kıyıya vurdu! Eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
8 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Ara öğün abur cubur isteğini engeller
Doğal ağrı kesici: Karanfil yağı
Yorgunluğun nedeni demir eksikliği olabilir
08 Eylül 2021 Çarşamba 08:36:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 08:45:00

Brezilya polisi başına silah dayayıp rüşvet aldı! 'Tosuncuk' son gün dehşeti yaşadı

ABONE OL

Brezilya polisi kafasına silah dayayıp rüşvet almış.

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin 843 kişiyi 511 milyon TL dolandırdıktan sonra Brezilya'ya kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, bir video yayınlayarak Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu. Bu videonun ardından harekete geçen Brezilya polisinin, Aydın'ın Sao Paulo'daki evine baskın düzenlediği ortaya çıktı.

Aydın'ın başına silah dayayan polisin, serbest kalması şartıyla binlerce dolar rüşvet aldığı öğrenildi. Aydın, tüm bu olanlardan sonra 2 Temmuz'da Brezilya'daki Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu.

Türkiye'nin talebi üzerine de sınır dışı edildikten sonra 3 Temmuz gecesi INTERPOL polislerince teslim alınarak Türkiye'ye getirilmişti.

AKŞAM

Etiketler : tosuncuk çiftlik bank mehmet aydın brezilya rüşvet
Yeni moda diyette

Yeni moda diyette
‘Lorke'ye rap yorumu

‘Lorke'ye rap yorumu
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı
Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER