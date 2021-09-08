Brezilya polisi başına silah dayayıp rüşvet aldı! Son gün dehşeti yaşadı

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin 843 kişiyi 511 milyon TL dolandırdıktan sonra Brezilya'ya kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, bir video yayınlayarak Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu. Bu videonun ardından harekete geçen Brezilya polisinin, Aydın'ın Sao Paulo'daki evine baskın düzenlediği ortaya çıktı.

Aydın'ın başına silah dayayan polisin, serbest kalması şartıyla binlerce dolar rüşvet aldığı öğrenildi. Aydın, tüm bu olanlardan sonra 2 Temmuz'da Brezilya'daki Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu.

Türkiye'nin talebi üzerine de sınır dışı edildikten sonra 3 Temmuz gecesi INTERPOL polislerince teslim alınarak Türkiye'ye getirilmişti.

AKŞAM

