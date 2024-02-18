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Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e Hitler benzetmesi
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18 Şubat 2024 Pazar 18:40:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 18:40:00

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e Hitler benzetmesi

Kaynak: AA

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." dedi.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Brezilya Devlet Başkanı Hitler soykırım İSRAİL GAZZE
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