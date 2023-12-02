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Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Gazze tepkisi: "Savaş değil soykırım!"
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02 Aralık 2023 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 19:22:00

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Gazze tepkisi: "Savaş değil soykırım!"

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, işgalci İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların 'savaş değil bir soykırım' olduğunu ifade etti. Lula, işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına "saygı duyulmadığını" ifade ederek BMGK'yı eleştirdi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'de vahşetini sürdüren işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi.

Lula da Silva, Katil İsrail'in Gazze'deki vahşetine ilişkin "Gazze'de gördüğümüz geleneksel bir savaş değil. Bu bir soykırım" diye konuştu.

İŞGALCİ İSRAİL İÇİN BMGK'YA SERT TEPKİ

Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında BMGK'nın kararlarına "saygı duyulmadığını" ifade ederek BMGK'yı eleştirdi.

BMGK'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili kararlarına "kimsenin saygı duymadığını" ifade eden Lula da Silva, "Kararlarına saygı duyulan ve uygulanan gerçek liderlerimiz, kurulumuz olsaydı -ki bu BMGK olmalı- bu savaş olmazdı." dedi.

Lula da Silva, bölgede çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, hastanelerin bombalanmasına değinerek durumu "delilik" olarak niteledi.

İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu masum kadın ve çocukları öldürerek yapmak zorunda olmadığını" ifade eden Lula da Silva, Filistin ve İsrail devletlerinin "uyum içinde" yaşaması çağrısında bulundu.

LULA DA SİLVA'DAN BİDEN VE NETANYAHU'YA DA ELEŞTİRİ

Lula da Silva, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "savaşı durdurma çağrısında bulunacak hassasiyeti olmamasını anlayamadığını" kaydetti.

ABD'nin İsrail üzerinde "çok büyük etkisi" olduğunun altını çizen Lula da Silva, "Savaşı durdurabilirlerdi. Görüşme masasında bu konuyu görüşmek silahlardan daha ucuz. Kelimeler namludan daha az (kişiyi) öldürür. Savaş hiçbir yere götürmez." ifadeleriyle Biden'ı eleştirdi.

Öte yandan, Lula da Silva, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "insani problemlere hassasiyeti düşük olan aşırıcı bir yönetici" olduğunu belirterek "(Netanyahu) Yahudilere duyulması gereken saygının Filisin halkına da duyulması gerektiğini öğrenmeli." ifadesini kullandı.

Etiketler : lula da silva bmgk kararları GAZZE TEPKİ
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