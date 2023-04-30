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30 Nisan 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 09:30:00

Bozkurt Belediyesi'nin GES'i çiftçiye kapalı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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AKŞAM'ın gündeme taşıdığı Kılıçdaroğlu'nun ‘çiftçiye bedava elektrik' yalanına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li Bozkurt Belediyesi'nin GES'i çiftçiler için değil, belediye tesisleri için kurulmuş. Çok sayıda belediyede de aynı amaçlı GES'ler bulunuyor.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiye bedava elektrik veriyoruz" dediği Denizli'nin Bozkurt ilçesinde GES'in CHP'li belediyenin tesisleri için kurulduğu ortaya çıktı.

Mayıs 2018'de belediye kendi araçlarının bakımı için kullandığı otoparkın ihtiyacı için bir adet 1081,08 kWp/990 kWe gücünde GES kurdu.

Bu projeden sadece belediyeye ait ticarethane abone grubundaki tesisler faydalanabiliyor, geliri de belediyeye aktarılıyor.

Lisanssız üretim tesisi olduğu için tarımsal sulama, mesken veya başka bir sanayi tüketim ihtiyacı karşılanmak için ise kullanılmıyor.

Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Konya, Konya ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı elektrik üretim tesisinden bulunuyor.

Bozkurt'ta S.S. Bozkurt Sulama Kooperatifi üyeleri için de bir adet 229,32 kWp/200 kWe kurulu gücündeki lisanssız üretim tesisinin kurulum işlemleri devam ediyor. Ancak bu tesisin belediye ile ilgisi yok.

Etiketler : denizli borzkurt belediyesi çiftçi ges chp kemal kılıçdaroğlu
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