"Bozdoğan-30" operasyonlarında 147 bölücü terör örgütü şüphelisi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
34 ilde terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesi yakalandı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 34 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, 147 terör örgütü üyesinin yakalandı. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.
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