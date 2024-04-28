Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 34 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 147 terör örgütü üyesinin yakalandı. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.