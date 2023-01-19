Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Bozdağ, seçim yasasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır."

"Cumhurbaşkanımızın mart ayında bir karar alacağını tahmin ediyorum"

Bozdağ, seçim tarihiyle ilgili, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.