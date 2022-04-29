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29 Nisan 2022 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 18:23:00

Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: İç işlerimize açık müdahale girişimi

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin iç işlerine açık bir müdahale girişimidir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının, Türkiye'nin iç işlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.

Bozdağ, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

Kraichtal ve Backnang yangını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünyanın şahit olduğunu aktaran Bozdağ, "Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın." dedi.

Bozdağ, "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ türkiye
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