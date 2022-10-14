Bozdağ: Maden ocağındaki patlama bütün boyutlarıyla soruşturulacak

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Maden ocağındaki patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yer altında mahsur kalan işçiler için ekiplerin çalışması sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını söyledi:

"Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum.

Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir.

Patlamayla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır."