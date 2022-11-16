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16 Kasım 2022 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 18:24:00

Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında ''Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum'' dedi.

Bozdağ, Meclis'te, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozdağ, bu kapsamda Anayasa'nın 24. maddesine fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti.

Hazırlık çalışmasını yaparken Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi.

''YAPTIĞIMIZ ŞEY İNSAN HAKLARINA, HUKUK DEVLETİNE İLİŞKİN SON DERECE ÖNEMLİ''

"Önümüzdeki hafta Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşüyorum" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizim Cumhur İttifakı olarak sayımız şimdi 335, Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334. Yapılan düzenlemeleri, hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum.

Yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reform, değişikliktir. İnsanların, kıyafetiyle ilgili bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ülkemizde anayasal güvence altına alınacak."

Siyasi partilerin değişiklik konusunda samimi olup olmadığının teklifin yasalaşması sürecinde belli olacağını vurgulayan Bozdağ, "Benim dileğim başörtüsüyle ilgili tartışmaların geri dönmemek üzere ülke gündeminden çıkarılmasıdır." dedi.

Etiketler : Bozdağ meclis başörtüsü
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