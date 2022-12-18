VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
18 Aralık 2022 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 14:40:00

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Etiketler : bozcaada gökçeada feribot seferleri
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
Şahmeran'a geri sayım

Şahmeran'a geri sayım
Evlilik teklifi bu hafta geliyor

Evlilik teklifi bu hafta geliyor
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX