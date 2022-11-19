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19 Kasım 2022 Cumartesi 15:07:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 15:07:00

Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Kaynak: AA

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Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 08.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 09.00'da sefer yapılacak. Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00'deki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.

Etiketler : bozcaada gökçeada feribot
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