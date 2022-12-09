Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kaynak: TRT Haber
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve pazar günü yapılması planlanan feribot seferleri, ikisi dışında iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de sefer gerçekleştirilecek. Bunun dışında cumartesi ve pazar günlerindeki seferler programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle cumartesi ve pazar günlerinde Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
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