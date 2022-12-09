VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstismar davasıyla ilgili Meclis'te ortak komisyon kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti
"Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör"
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
Yönetmen Murat Şeker: Şanını, şöhretini sinemaya borçlu bir insan seyircisine ve sektöre ayıp ediyor
Futbolcu Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
FETÖ'cü Enes Kanter'den BM oyunu! Yalanı ortaya çıktı
Algı haberini TOKİ çürüttü!
Hava trafiğine milli radar! İlk teslimat gerçekleşti
Zelenski'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür
Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunuldu... 336 milletvekilinden imza!
Bakan Nebati'den 2.000 kadro müjdesi
‘Yıldız Tozu' film oldu
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 25 bin 538 adet ilaç ele geçirildi
Başkentray seferleri 12 Aralık'tan itibaren artırılacak
Hudut kartalları 4'ü terörist 6 kişiyi yakaladı
Pirireis'in deniz testleri başladı
Hata yapmak hayatın parçası
Son durumu paylaşıldı
Kafa karıştıran paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonu bir devrimin muştusudur
09 Aralık 2022 Cuma 16:17:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 16:17:00

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve pazar günü yapılması planlanan feribot seferleri, ikisi dışında iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de sefer gerçekleştirilecek. Bunun dışında cumartesi ve pazar günlerindeki seferler programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle cumartesi ve pazar günlerinde Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Etiketler : bozcaada gökçeada feribot seferleri fırtına
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Türküleri çok seviyorum

Türküleri çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX