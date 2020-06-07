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07 Haziran 2020 Pazar 15:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 15:38:00

Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin, her gün yapılması kararlaştırıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.

Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli-Bozcaada güzergahında da 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.

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