Hazımsızlığın böylesi görülmedi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından hadsiz sözler

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17 Ocak 2022 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 10:31:00

Böyle hazımsızlık görülmedi! Selçuk Bayraktar'ın MIT'teki hocasından şok sözler

Kaynak: Haber 7

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki profesörlerinden olan Prof. Max Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." sözleriyle skandal bir çıkışa imza attı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki profesörlerinden birinden ilginç bir çıkış geldi.

Türkiye'nin gücüne güç katan ve ülkeler arasındaki dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'ların başarısı tüm dünyada konuşulurken Türkiye'nin başarısından rahatsız olan sesler de yükselmeye başlıyor.

"BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM"

Haber 7'nin haberine göre dünyanın en prestijli okullarından biri olan Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.

Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, 'Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.

Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.

Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

Etiketler : MIT Max Tegmark Massachusetts Institute of Technology
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