VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Futbolda Türk takımlarını Avrupa'da yoğun bir tempo bekliyor
Iga Swiatek ABD Açık'a veda etti
Efsane Festival TEKNOFEST Ankara'da Sona Erdi
FETÖ'den öğrencilere senetli tehdit!
Bakan Şimşek'ten "kredi" açıklaması
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30:00

Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damada 45 metre para takıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Manisa'da gelin ve damada 5 liralık banknotlardan oluşan 45 metrelik para zinciri takıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

Hatice Kübra ve Semih Sarıpınar, Soma'da bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi.

Takı merasimi sırasında damadın arkadaşları tarafından çifte bir sürpriz yapıldı.

Damadın arkadaşlarınca çifte, kutuda getirilen 45 metre uzunluğundaki 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

Arkadaşlarıyla anı kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten Furkan Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Damat Semih Sarıpınar ise şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Haberim yoktu. 1 metre, 2 metre neyse de 45 metre... Yani bir sürpriz vardı ama bunu beklemiyordum." dedi.

Gelin Hatice Kübra Sarıpınar da düğüne katılanlara teşekkür etti.

Etiketler : Manisa Hatice Kübra Sarıpınar takı
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
İlk aile pozu

İlk aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX