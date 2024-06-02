VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kusurlarda güzellik bulmanın düşüncesi 'wabi-sabi'
Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Böyle bir nikah cüzdanı yok!
Hem iyilik hem şifa
11 yıl sonra buluşma
Aspendos Antik Kenti'nde heyecan
02 Haziran 2024 Pazar 08:36:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 08:36:00

Böyle bir nikah cüzdanı yok! 'Dini nikah cüzdanı' resmi değil

ABONE OL

İnternet üzerinden satılan dini nikah cüzdanlarına karşı hukukçular uyardı: “Sadece dini nikah kıyılarak evlilik resmileşmez. Evliliğin tescillendiği söylense de, bunun hukukta karşılığı yok.”

Evlenmek isteyen çiftler belediyeye bağlı nikah memurlarından evlilik cüzdanı alıp 'evli' statüsü kazanıyor. Bazı çiftler daha sonra müftülüğe başvurarak dini nikah da kıydırıyor; ancak resmi belge verilmiyor. NTV'den İlkay Dikici'nin haberine göre dini nikahı suistimal eden bazı kişiler, piyasaya 'nikah akdi cüzdanları' sundu.

Bazı çiftler sadece dini nikah ve bu belgeyle evliliklerinin resmileştiğini öne sürüyor. Avukat Gizem Gonce, söz konusu cüzdanın geçerliliği olmadığını belirterek şöyle dedi: "Sadece dini nikah yapılarak bu evliliğin tescil edildiği söylense de hukukta bir karşılığı yok. Türk medeni kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor."

Söz konusu cüzdan internette satılıyor.

Etiketler : dini nikah resmi nikah nikah cüzdanı
Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Belçika da unutmadı

Belçika da unutmadı
Yeni rekor peşinde

Yeni rekor peşinde
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti

'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?
'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'

'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX