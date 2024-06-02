Böyle bir nikah cüzdanı yok! 'Dini nikah cüzdanı' resmi değil

Evlenmek isteyen çiftler belediyeye bağlı nikah memurlarından evlilik cüzdanı alıp 'evli' statüsü kazanıyor. Bazı çiftler daha sonra müftülüğe başvurarak dini nikah da kıydırıyor; ancak resmi belge verilmiyor. NTV'den İlkay Dikici'nin haberine göre dini nikahı suistimal eden bazı kişiler, piyasaya 'nikah akdi cüzdanları' sundu.

Bazı çiftler sadece dini nikah ve bu belgeyle evliliklerinin resmileştiğini öne sürüyor. Avukat Gizem Gonce, söz konusu cüzdanın geçerliliği olmadığını belirterek şöyle dedi: "Sadece dini nikah yapılarak bu evliliğin tescil edildiği söylense de hukukta bir karşılığı yok. Türk medeni kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor."

Söz konusu cüzdan internette satılıyor.