Boykot ettikleri Turgut Özal'ı örnek alacak

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Özal, başbakanlığı dönemde Türkiye'nin içine girdiği krizden süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi. Türkiye ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Özal'ın hedef koyduğu büyük, gelişen Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz Devleti yönetmenin ne kadar değerli olduğunu, bilgiyle birikimle yönetmenin ne kadar değerli olduğunu rahmetli Özal'dan çoğu kez duyduk" dedi.

BAHANE ÜRETTİLER

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması akıllara 31 Ekim 1989'da Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi öncesinde SHP'nin (12 Eylül Darbesi'yle kapatılan CHP'nin yerini aldı), Özal'a karşı tutumunu akıllara getirdi. SHP ve DYP, Özal'ın lideri olduğu Anavatan Partisi'nin Mart 1989'da düşen oylarının Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesine engel oluşturduğunu savunmuştu. SHP ve DYP, Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde boykot uygulamıştı.