Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna'da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

"KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT YAPILABİLECEK"

Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler.

Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek.

Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık.