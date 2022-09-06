Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna'da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;
"KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT YAPILABİLECEK"
Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler.
Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek.
Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık.
- Başkan Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz 627 milyon dolar olarak gerçekleşti
- Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
- Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi
- Adalet Bakanlığı "2053 vizyon" çalışmalarını başlattı
- Başkan Erdoğan: Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz
- Türkiye'den Yunanistan'a diplomatik hamle!