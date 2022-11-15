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Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
15 Kasım 2022 Salı 21:13:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 21:13:00

Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : türkiye Bosna Hersek Saraybosna
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