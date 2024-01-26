İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi: 5 yılda iki kat artış olacak

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 yılı kayıp olarak geçirene İstanbulluların en büyük kabusu olan trafik çilesini bitireceklerini dile getiren Kurum, "Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz.Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonrakiuzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık Metrobüse ihtiyaç kalmayacak." dedi.İstanbul'da iki yakaya iki büyük tünel yapacaklarının altını çizen Murat Kurum, " 88, Anadolu'ya 34 kilometrelik tüneler olacak. Dolmabahçe ve Kilyos arasında 2 proje ile birlikte Büyükdere Caddesi'ndeki sıkıntıyı aktarıyoruz, yükünü azaltıyoruz. Buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bir örümcek ağı gibi bu tünelleri birbirine bağlıyoruz. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. enisahra-Bostancı etabı var. Alternatif bir yol olacak. Kadıköy'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşabilecek." şeklinde konuştu.

"GÜNDEMİMİZ SADECE İSTANBUL OLACAK"

Seçim sürecinde ve seçimden sonra da İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacaklarını ifade eden Kurum, "Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız." sözlerini kullandı.

İstanbul'da yaşanan çile, endişe ve kargaşanın ortada olduğunu dile getiren Kurum, "İstanbullu, İstanbul'un sorununa çözüm bekliyor." dedi.

Murat Kurum, seçimi kazandıklarında ilk iş olarak Yenikapı'dan Sefaköy'e metro yapacaklarını, bu metro hattı ile trafiğin rahatlayacağını ifade etti.

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