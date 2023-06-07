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Borsa günü yükselişle tamamladı
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07 Haziran 2023 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 18:39:00

Borsa günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,20 değer kazanarak günü 5.561,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 116,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 4,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok kaybettiren ise yüzde 0,18 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda yatırımcıların temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa bist endeksi yükseliş
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