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26 Ekim 2023 Perşembe 19:10:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 19:10:00

Borsa günü 7.662,05 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul, yüzde 3,19 yükselerek günü 7.662,05 puandan tamamladı. Önceki kapanışa oranla 237,08 puan artan Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,19 değer kazanarak günü 7.662,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 237,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 3,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,37 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile ticaret oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'nin para politikası kararına ilişkin açıklamasında, "Enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Temel faiz oranlarının yeterince uzun süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerini aşmasına karşın yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Açıklanan veriler, ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam ettiğini gösterirken ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini tetikliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlendiğini, yüksek faiz ortamının devam edeceğine yönelik endişelerin de pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.680 seviyesinin direnç, 7.420 ve 7.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul yüzde 319 artış işlem hacmi
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