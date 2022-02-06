Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar

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06 Şubat 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 09:52:00

Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Rusya görüşmesinden yaptırım kararı çıktı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı görüşmeden yaptırım kararı çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda görüştüğü ve Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Macron'un Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı ve uluslararası ortaklarla yaptıkları görüşmeler hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, Johnson ve Macron'un mevcut gerilimlere diplomatik bir çözüm bulmanın en önemli öncelik olduğu konusunda anlaştığı ifade edilerek, "Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda derhal yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar" denildi.

Etiketler : Boris Johnson Fransa Emmanuel Macron
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