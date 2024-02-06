Borçka'da sel: Dere taştı, araçlar su altında kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçede birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ayrıca, Yeniyol Mahallesi'nde dere taşması nedeniyle ev ve işyerlerinin zemin katları suyla doldu. Caddeler göle döndü ve park halindeki araçlar suya gömüldü. Bazı araçlar da selde sürüklendi.

Yeniyol Camii'nde mahsur kalan cemaatin yardımına ise belediye personeli yetişti. Belediye personeli, iş makinesi kepçesine bindirilen cemaati güvenli bir bölgeye taşıdı.

Öte yandan, Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Yol, dere taşması sonucu su altında kaldı ve ulaşım sağlanamaz hale geldi.