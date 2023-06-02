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02 Haziran 2023 Cuma 16:29:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 16:29:00

Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi

Kaynak: TRT Haber

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre uzatıldı. Kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyenler için son başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 3 gün daha uzatıldı. Böylece mükellefler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek.

Son günü 3 Temmuz olan yapılandırmaya başvuran mükellefler, ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Yapılandırmada başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmasından, daha çok mükellef yararlanabilecek.

Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.

Etiketler : borç yapılandırma kamu adli ve idari
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