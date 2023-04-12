Borç İBB'nin kaderi, kanundaki limitler aşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2022 yılı denetim raporu tartışıldı. Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu belirterek, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti. Kaynar, İBB'nin borç miktarıyla ilgili şunları söyledi:

28 MİLYAR TL'DEN 82 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

"Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken, belediyenin Haziran 2019'da 28 milyar lira olan borcu 31 Aralık 2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon liraya, 31 Aralık 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon liraya, 31 Aralık 2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon liraya, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı haziran ayına kadar 35 yılda belediyenin toplam borcu 28 milyar lira olarak birikmişken Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2022 yılı sonuna kadar 3.5 yıllık dönemde da 54 milyar lira daha ilave borç yapılarak 82 milyar liraya çıkmıştır. Yani 3.5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB'nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor."

İETT VE İSKİ'DE DE DURUM AYNI

İETT ve İSKİ'nin durumunun da vahim olduğunu belirten Kaynar, İETT'nin 2019 yılı sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun, 2022 yılında 7 milyar 185 milyon liraya yükseltildiğini kaydetti. İSKİ'nin, yeni yönetime devredildiğinde hiç dış mali borcu bulunmadığına, sadece 350 milyon lira iç mali borcu olduğuna ve devasa yatırımlar yaptığına değinen Kaynar, İSKİ'nin yeni yönetimde 31 Aralık 2022 itibarıyla 13 milyar 757 milyon lira borçlu hale geldiğini vurguladı. Kaynar, İBB'nin kanunda belirtilen limitleri aştığı için borçlanamaz hale geldiğine dikkati çekti.

SENDİKA İLE İBB ANLAŞTI: %70 ZAM TAMAM GREV İPTAL

İstanbul'da her gün 2 milyon kişiye hizmet veren metro ve tramvaylarda çalışan işçiler, İBB ile toplu sözleşme imzaladı. Demiryolu İşçileri Sendikası ile toplu sözleşme imzalayan İBB, işçilere bu yıl için yüzde 70 zam vermeyi kabul etti. İşçiler de hazırlıklarına başladıkları grevi durdurdu. Zammın ardından brüt 15 bin 497 lira maaş alan işçilerin alacakları maaş brüt 26 bin 446 liraya getirildi. Brüt 10 bin 588 lira maaş alan işçiler ise bundan sonra 18 bin lira alacak. İşçilere 2023 yılı için 2 bin 110 lira birleştirilmiş sosyal yardım, günde net 80 lira yemek yardımı, brüt bin 140 lira giyim ve koruyucu eşya yardımı verilecek. Toplu sözleşmeye göre işçiler, doğal afetlerde net 4 bin 550 lira yardım alacak, onlara evlenmeleri halinde 2 bin 250 lira evlilik yardımı da yapılacak. Çocuğu olan işçilere ödenecek para ise bin 210 lira olacak.